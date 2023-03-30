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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Спецлужба утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.
Laikraštis „The Wall Street Journal“
Laikraštis „The Wall Street Journal“
© AFP/Scanpix

Ранее 30 марта стало известно, что журналист, около шести лет работающий в России, пропал в Екатеринбурге при подготовке материала о ЧВК "Вагнер". Вечером 29 марта в центре города у ресторана Bukowski Grill люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер, предположительно, это был Гершкович.

Утром 30 марта о нём написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуация очень серьезная". Его редакция на момент публикации новости тему не комментировала.

Гершкович, кроме WSJ, работал раньше в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича его издание опубликовала 28 марта.

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Радио Свобода

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