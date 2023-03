Ранее 30 марта стало известно, что журналист, около шести лет работающий в России, пропал в Екатеринбурге при подготовке материала о ЧВК "Вагнер". Вечером 29 марта в центре города у ресторана Bukowski Grill люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер, предположительно, это был Гершкович.

Утром 30 марта о нём написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуация очень серьезная". Его редакция на момент публикации новости тему не комментировала.

Гершкович, кроме WSJ, работал раньше в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича его издание опубликовала 28 марта.