ФСБ возбудила против адвоката Новикова дело о госизмене

По утверждениям спецслужбы, госизмена в действиях Новикова выразилась в "переходе на сторону противника". Как заявили в ФСБ, он "вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности".

Обвинения предъявлены заочно, поскольку Новиков не живёт в России.

Илья Новиков, в прошлом также игрок телевикторины "Что? Где? Когда?", выступал в последние годы в том числе граждан Украины, подвергавшихся преследованиям в России, в частности Олега Сенцова и крымскотатарских активистов. Он также выступал с резко антикремлёвскими заявлениями. Ещё до широкомасштабного вторжения России в Украину он переехал в Киев.