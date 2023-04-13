ФСБ: в убийстве "военкора" Татарского участвовал гражданин Украины, он въехал в Россию из Латвии

По версии спецслужбы, Денисов — член "украинской диверсионно-террористической группы", который "по заданию украинских спецслужб" в феврале 2023 года приехал транзитом через Латвию в "московский регион" и собирал информацию о Татарском. 3 апреля, на следующий день после взрыва, украинец вылетел транзитом через Армению в Турцию. В ФСБ также сообщили, что начали процедуру объявления Денисова в международный розыск.

Именно Денисов, считают в ФСБ, через посредника передал взрывное устройство, "закамуфлированное под гипсовый бюст военкора", петербурженке Дарье Треповой. 4 апреля суд в Москве отправил ее под стражу, Следственный комитет РФ предъявил девушке обвинение в совершении теракта. Также ФСБ сегодня сообщила, что Трепова "совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК [Леонида] Волкова и [Ивана] Жданова к подрывной деятельности".

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" Владлена Татарского — он погиб, 40 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу заложили в статуэтку, которую Татарскому подарила посетительница мероприятия Дарья Трепова, ее задержали на следующий день.

Российские власти вскоре после взрыва заявили, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины "с привлечением агентуры" из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что фонд не причастен к теракту. "И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы. […] Терроризм на нас давно пытаются навесить", — говорил Жданов.

Ответственность за взрыв взяла на себя "Национальная республиканская армия".