ФСБ сообщила о предотвращении убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Как сообщила ФСБ, группа задержаны неонацисты из группы "Параграф-88" в Москве и Рязанской области. ФСБ утверждает, что члены этой группировки планировали совершить убийства по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Они также собирали информацию о местах работы и проживания Симоньян и Собчак.

"У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", — говорится в сообщении.

RT опубликовало видеозапись допроса 18-летнего москвича, который был задержан в рамках расследования планирования убийства Собчак и Симоньян. Задержанный, представившийся Михаилом Балашовым, заявил, что он создал группировку "Параграф-88" и привлекал несовершеннолетних в ее ряды. После этого, как утверждает задержанный, с ним связались украинские спецслужбы, которые заказали убийство главы RT Симоньян и телеведущей Собчак.