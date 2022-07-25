Сотрудники украинской военной разведки, по словам представителей ФСБ, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков".

Планировалось, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, склонить российских летчиков "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

В ФСБ подчеркнули, что удалось не только сорвать операцию "украинской разведки", но и "получить сведения, которые помогли нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов".

ФСБ распространило видеозапись, на которой, как утверждается, показаны переговоры сотрудника украинской разведки с российским летчиком. Видео, в частности, разместил телеканал "Звезда" (полную версию на сайте, и фрагменты в телеграме).

На записи, в частности, предполагаемый сотрудник украинской разведки обещает заплатить российскому летчику до двух миллионов долларов за угон воздушного судна. Речь, как сообщается, идет о Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Также летчику предлагается обеспечить вывоз его жены из России. "Мы сможем сделать ей паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите — одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны", — говорит закадровый голос. "Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Белоруссию, ой, Белоруссию, Болгарию — там мы ей передадим уже местный паспорт", — заявляет предполагаемый сотрудник разведки. В кадре показаны фрагменты переписки, в которой участвовали некий Александр (фамилия на скриншотах полностью не видна) и Олег Кульбида, а также фото паспорта.

Далее собеседник, который не появляется в кадре, рассказывает, как планируется провести непосредственно угон самолета. По его словам, летчику передадут данные, чтобы во время боевого вылета он избегал населенных пунктов, где "наибольшее скопление ПЗРК", после пересечения линии фронта, снизится до 50 метров, затем в указанной точке наберет высоту, снизит скорость и там его "подхватят и поведут истребители". На видео показаны переданные, как утверждает ФСБ, украинской стороной план маршрута полета и места расположения сил ПВО.

Дополнительные подробности операции ФСБ были озвучены уже в эфире телеканала "Россия 24". В частности, там было объявлено, что к попытке угнать самолет причастен журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. Якобы Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы, который вез аванс в 4 тысяч долларов, обещанный летчику за угон самолета. "О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений", — цитирует РИА Новости фрагмент сюжета.

Самолет, утверждает ФСБ, собирались посадить на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Штурмана угоняемого на Украину самолета, заявила российская спецслужба, планировалось отравить клофелином, для чего препарат доставили в Волгоград и оставили в тайнике в лесистой местности. ФСБ продемонстрировало кадры с изъятыми двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая.

Также изъяты четыре тысячи долларов, которые, как заявляет российская спецслужба, авансом собирались передать летчику, якобы согласившемуся угнать самолет. "Они теперь пойдут на восстановление Донецка и Луганска", — сообщили в сюжете, показанном по "России 24".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, особенно, если речь идет о спецслужбах. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.