ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной

Как сообщила пресс-служба ФСБ, подозреваемый собрал взрывное устройство вместе с предполагаемой исполнительницей покушения Натальей Вовк и обеспечил её поддельными автомобильными номерами и документами. Утверждается, что в Россию он прибыл через Эстонию, а за день до убийства Дугиной покинул страну.
Спецслужба опубликовала кадры с камер наблюдения, на которых, как утверждается, запечатлён Цыганенко. На одном фрагменте он въезжает в страну. На другом, по всей видимости, едет в одной машине с Вовк.
Российская спецслужба также утверждает, что камеры наблюдения зафиксировали, что Вовк следила за Дугиной незадолго до убийства. Цыганенко и Вовк ФСБ называет участниками украинской "диверсионно-террористической группы". Киев отрицает причастность к покушению.
Дарья Дугина погибла в Московской области 20 августа, после того как автомобиль, в котором она ехала, взорвался. Бомба была заложена под местом водителя, утверждает следствие. Предполагалось, что её отец поедет вместе с ней, но он не сел в машину.
Ответственность за покушение взяла на себя ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия". Её заявление распространил переехавший перед войной в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Он заявляет, что выступает представителем организованного подполья в России. Никаких доказательств существования организации, кроме слов Пономарёва, нет.
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