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Глава фракции коммунистов в парламенте Приморья Анатолий Долгачев заявил, что оба депутата "предали своих избирателей". Он подчеркнул, что КПРФ поддерживает действия армии РФ "по денацификации Украины".
Donbaso regione moteris eina per sugriautus namus
Donbaso regione moteris eina per sugriautus namus
© AFP / Scanpix

Фракция КПРФ в законодательном собрании Приморского края исключила из своего состава депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу за призыв прекратить войну против Украины и вывести российские войска с территории этой страны, сообщила в среду, 1 июня, газета "Коммерсант". Процедура исключения состоялась накануне по рекомендации бюро Приморского крайкома КПРФ.

Председатель фракции Анатолий Долгачев заявил, что Васюкевич и Шульга, которые не являются членами компартии, "избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей". "Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах", - подчеркнул Долгачев. "Официальная позиция КПРФ - мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины", - добавил он.

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Леонид Васюкевич на заседании приморского законодательного собрания 27 мая зачитал обращение "группы депутатов" к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине и вывести оттуда российские войска. Однако публично этот антивоенный протест поддержал лишь Геннадий Шульга, а двое других членов фракции КПРФ на этом же заседании заявили, что не имеют отношения к обращению. После этого губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал Васюкевича изменником, а глава фракции коммунистов Анатолий Долгачев пообещал жестко разобраться с инициаторами протеста.

Это уже не первое выступление политиков в Приморье против действий Кремля. В конце февраля член городского парламента Владивостока Виктор Каменщиков публично осудил военное вторжение в Украине и подал заявление о выходе из КПРФ, обосновав этот шаг несогласием с руководством партии. После этого коммунисты попросили Каменщикова сдать депутатский мандат. 19 мая российские СМИ сообщили, что Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики и США при попытке нелегально въехать на территорию Соединенных Штатов и помещен в тюрьму для мигрантов. Сведений о его дальнейшей судьбе пока не поступало.

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Deutsche Welle

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