Фракция КПРФ в законодательном собрании Приморского края исключила из своего состава депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу за призыв прекратить войну против Украины и вывести российские войска с территории этой страны, сообщила в среду, 1 июня, газета "Коммерсант". Процедура исключения состоялась накануне по рекомендации бюро Приморского крайкома КПРФ.

Председатель фракции Анатолий Долгачев заявил, что Васюкевич и Шульга, которые не являются членами компартии, "избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей". "Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах", - подчеркнул Долгачев. "Официальная позиция КПРФ - мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины", - добавил он.

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Леонид Васюкевич на заседании приморского законодательного собрания 27 мая зачитал обращение "группы депутатов" к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине и вывести оттуда российские войска. Однако публично этот антивоенный протест поддержал лишь Геннадий Шульга, а двое других членов фракции КПРФ на этом же заседании заявили, что не имеют отношения к обращению. После этого губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал Васюкевича изменником, а глава фракции коммунистов Анатолий Долгачев пообещал жестко разобраться с инициаторами протеста.

Это уже не первое выступление политиков в Приморье против действий Кремля. В конце февраля член городского парламента Владивостока Виктор Каменщиков публично осудил военное вторжение в Украине и подал заявление о выходе из КПРФ, обосновав этот шаг несогласием с руководством партии. После этого коммунисты попросили Каменщикова сдать депутатский мандат. 19 мая российские СМИ сообщили, что Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики и США при попытке нелегально въехать на территорию Соединенных Штатов и помещен в тюрьму для мигрантов. Сведений о его дальнейшей судьбе пока не поступало.