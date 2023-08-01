ФОТО. Беспилотник опять попал в башню в районе "Москва-Сити

По его словам, нанесен ущерб фасаду на уровне 21 этажа в той же башне в районе "Москва-Сити", что и в ночь на 30 июля, при этом "нарушено остекление" 150 м². Информации о пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Собянин.

По утверждению градоначальника, несколько беспилотников "при попытке пролета в Москву" были "сбиты средствами ПВО".

Реакция Минобороны РФ

В Минобороны РФ утверждают, что беспилотник в районе "Москва-Сити" был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", потерял управление и потерпел крушение.

Два БПЛА "уничтожены в воздухе средствами ПВО" над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, уверяют в ведомстве. Там назвали произошедшее "атакой киевского режима". Украинские власти пока не отреагировали на инцидент.

Обломки беспилотника в районе "Москва-Сити" будут направлены на взрыво-техническую экспертизу, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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