Формирования Кадырова могут получить танки и самолеты

Основные силы Кадырова входят в состав Росгвардии, среди них - 141-й специальный моторизованный полк имени А. А. Кадырова, 249-й отдельный специальный моторизованный батальон "Юг", ОМОН "Ахмат-Грозный", СОБР "Ахмат", а также Нефтеполки №1 и №2. Аналитический проект Oryx подтверждает, что пока у этих подразделений нет тяжелой техники. При этом некоторая техника, в том числе израильского производства (легкая ударная машина Zibar MK2), имеется лишь у "кадыровцев", но не у других росгвардейцев.

Принятый Госдумой документ еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин . Как отмечает "Агентство", законопроект, по сути, призван усилить структуру бывшего охранника Путина Виктора Золотова , но одновременно он может усилить и военизированные формирования, находящиеся под контролем Кадырова.

Подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова , которые официально входят в состав Росгвардии, получат право брать на вооружение танки и самолеты. Это станет возможным благодаря законопроекту, единогласно принятому Госдумой сразу в трех чтениях, который разрешает Росгвардии иметь собственную тяжелую военную технику, сообщило "Агентство" в своем Telegram-канале вечером в среду, 19 июля. До сих пор армия главы Чечни наравне с росгвардейцами располагала лишь легкой бронетехникой.

Сейчас на вооружении у войск Кадырова есть БМП, БТРы, боевые бронированные машины, машины с противоминной защитой, бронеавтомобили, легкие ударное машины, пикапы и грузовики.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Решение усилить Росгвардию Кремль принял после мятежа ЧВК "Вагнер", в ходе которого наемники почти дошли до Москвы и остановились всего в 200 км от столицы. Через три дня после провала мятежа, 27 июня, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки, и этот вопрос уже обсуждался с Путиным. Комментируя мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Золотов заявил, что "Москву бы мятежники не взяли".