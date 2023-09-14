Фонд Навального просит страны Балтии отменить запрет на въезд машин с российскими номерами

В письме отмечено, что введенные тремя странами ограничения вредят не Кремлю, а противникам путинского режима, вынужденным уехать из России. Кроме того, считают в ФБК, подобные меры снижают эффективность санкций и даже дискредитируют саму их идею, а также дают новые аргумент кремлевской пропаганде. Как уточнила Певчих, в письмах также содержатся "ссылки на закон, юридический анализ противоречий и обоснование возможности отмены дискриминационных санкций".