Financial Times: Россия согласилась продавать нефть по цене, озвученной G7

Как сообщает Financial Times, российскую нефть начали везти в Индию на танкерах, которые застрахованы западными компаниями, что говорит о том, что РФ согласилась с ценовым потолком.
Как говорится в материале, после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили как минимум на семь танкеров, которые застрахованы западными компаниями. В них включены только суда, в отношении которых есть уверенность, что эта нефть не из Казахстана.
Семь танкеров перевозят около 5 млн баррелей сырой нефти и указали точкой прибытия Индию, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Сингапурский оператор сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз соответствует требованиям согласно предельной цене на нефть. Владельцы остальных шесть не предоставили комментариев.
Согласно предельной цене, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов только при условии, что эта нефть покупается не дороже, чем по 60 долларов за баррель.
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