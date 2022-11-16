Financial Times: Россия может использовать зерновой коридор для своего экспорта

Участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до окончания срока его действия в субботу, 19 ноября.
Экспорт украинского зерна:
22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.
1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.
29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.
218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.
ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.
2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.
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