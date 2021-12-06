Фильм Навального про дворец Путина стал самым популярным в русском YouTube в 2021 году

Это единственный политический ролик в топ-10: остальные восемь относятся к развлекательному контенту. Видео Навального при этом начисто разорвало ближайшего преследователя — серию шоу "Что было дальше" с комиком Лапенко, которая набрала лишь 31,79 млн просмотров.

Среди победителей также есть интервью Ивангая Юрию Дудю, премьера передачи "Игра", рецензия BadComedian на "Нового Шурика" и тому подобный контент.

В фильме Навального идет рассказ о дворце под Геленджиком на мысе Идокопас. По подсчетам авторов, строительство обошлось в 100 млрд рублей, его оплачивали "Роснефть" и "Транснефть". Площадь только дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7 тыс. гектаров, который принадлежит ФСБ.

Администрация президента и сам Путин комментировали расследование. В частности, глава государства заявил, что «ничего из того, что указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Кроме того, в фильме утверждается, что президент РФ состоял на службе в иностранной разведке "Штази" и показывается соответствующее удостоверение, которое выдали Владимиру Путину в Германии.