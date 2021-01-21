«Блогерам и другим „новичкам“ предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером», — написал он.
Он напомнил, что в истории «уже был один „немецкий“ пациент» и «все помнят, к чему это привело». Вероятно, он имеет в виду Владимира Ленина, который вернулся в Россию через Германию в 1917 году.
«Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких „умников“», — написал Киркоров.
Ранее сторонники Алексея Навального объявили о планах провести по всей России 23 января акции протеста. Они требует освободить политика, который сейчас находится в московском СИЗО «Матросская тишина».
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