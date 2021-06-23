Всего в деле более 20 томов и более пяти тысяч листов, значительную часть составляют скриншоты и описания интернет-страниц. В ФБК считают, что материалы наглядно говорят об отсутствии реальных доказательств в деле.
"Как и все, что делает путинская власть, это дело тоже оказалось пустышкой. Нас признали экстремистами просто так. Вместо доказательств и документов там пшик.
Помимо материалов дела, ФБК также выложил текст решения Мосгорсуда".
Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального 9 июня. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Решение было вынесено после жалобы московской прокуратуры.
Некоторые материалы дела были засекречены, из-за чего рассмотрение проходило в закрытом режиме.
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