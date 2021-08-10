ФБК в России внесли в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, в список террористов и экстремистов.
В реестре также оказался Фонд защиты прав граждан*.
ФБК и ФЗПГ, а также штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена в России.
4 августа суд отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.
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