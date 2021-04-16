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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил новое расследование о "дворце Владимира Путина" на Валдае, информация о котором никогда не появляется в СМИ.

В ролике, опубликованном на YouTube в четверг, 15 апреля, утверждается, что, находясь на острове, российский президент предпочитает останавливаться не в своей официальной резиденции, а в расположенном неподалеку четырехэтажном особняке площадью около 3500 квадратных метров, принадлежащем другу Путина Юрию Ковальчуку, который в течение многих лет сдает его в аренду Управлению делами президента, то есть государству.

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Согласно фотографиям, видеосъемкам и планам строений, представленным в ролике ФБК, на земельном участке в 100 га также находится отдельный спа-комплекс площадью около 7000 квадратных метров с криокамерой, флоат-бассейном, грязелечебницей и т.д., а также мини-казино, рестораны - в целом порядка 80 различных строений. Гостевой павильон в китайском стиле построен фирмой "Кредо", которая сейчас отвечает за стройку дворца в Прасковеевке под Геленджиком.

По информации ФБК, единственный род деятельности фирмы "Прайм" Ковальчука - сдача в аренду этой резиденции, при этом ее выручка за прошедшие 10 лет составила 2,7 миллиарда рублей, только за 2018 год - 304 миллионов, а за 2019-й - 312 миллионов рублей из государственного бюджета.

20 лет со стороны ФСО за эту неофициальную дачу отвечал Валерий Пикалёв, который недавно был назначен вице-губернатором Санкт‑Петербурга и руководителем администрации губернатора.

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Deutsche Welle
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