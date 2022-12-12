"Что касается большой пресс-конференции, да, до нового года ее не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок", — заявил Песков.

Состоится ли до конца 2022 года послание президента Федеральному Собранию, пока неизвестно.

Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, с перерывом на тот срок, когда он был премьер-министром. С 2012 года эти пресс-конференции проходили в декабре.