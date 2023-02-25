Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины. Как сообщил в субботу, 25 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в перечень вошло 121 физ- и юрлицо из РФ.

По словам Борреля, новые ограничительные меры предусматривают значительные новые ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ.

"Мы по-прежнему едины в нашей решимости остановить военную машину России", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Под санкции попали ответственные за депортацию украинских детей

Верховный представитель ЕС, в частности, указал, что санкции направлены против тех, кто "несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление минимум 6000 украинских детей".

Речь идет о "явном нарушении международного права, включая Женевскую конвенцию", отметил Боррель, добавив, что уже поднимал этот вопрос 24 февраля в Совете Безопасности ООН.

"Десятый пакет санкций сегодня направлен против тех, кто способствует продолжению этой жестокой войны. Мы принимаем дополнительные меры, затрагивающие банковский сектор, доступ к технологиям двойного назначения и передовым технологиям", - уточнил глава европейской дипломатии.

"Мы будем продолжать усиливать давление на Россию - и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не станет свободной от жестокой российской агрессии", добавил он.

Ужесточение импортно-экспортного контроля

Введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ - электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Речь идет о продукции, которая может быть направлена на поддержание вооруженных сил России, указали в Брюсселе.

В список запрещенных товаров включены электронные компоненты, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, а также специфические редкоземельные материалы, электронные интегральные схемы и тепловизоры.

Ограничительные меры коснулись экспорта в РФ товаров двойного назначения. Кроме того, расширен список юрлиц, оказывающих прямую поддержку военно-промышленному комплексу России. В перечень включены еще 96 организаций и компаний, на которых наложены более жесткие экспортные ограничения.

Под санкции впервые попали семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые ВС РФ использовали, в том числе - против гражданской инфраструктуры.

Совет ЕС принял решение также запретить транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций.

Наконец, введены дополнительные ограничения на импорт продукции, приносящей значительные доходы России, такой как асфальт и синтетический каучук.

Приостановка лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

Совет ЕС инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание двух СМИ - RT Arabic и Sputnik Arabic. Как отметили в Брюсселе, эти вещательные службы "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде".

Штрафные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, - к примеру, проводить исследования и брать интервью, указали в Совете Евросоюза.

Ограничивается возможность для занятия ряда должностей

Ограничивается возможность для граждан РФ занимать должности в руководящих органах критически важных объектов инфраструктуры и организаций ЕС. Решение объясняется тем, что "влияние России в этих органах может поставить под угрозу их нормальное функционирование и, в конечном итоге, создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".