Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова 2021 года, вручаемой Европарламентом за свободу мысли. Присудить эту премию ему в среду, 20 октября, решил президиум Европарламента, куда входят спикер и главы всех фракций. Об этом сообщила в Twitter фракция Европейской народной партии.

Вручение награды состоится 15 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, сообщает корреспондент DW. Поскольку Навального содержат в колонии в России, то премию за него, скорее всего, получит кто-то из его близких или родственников.

За что Навальному присудили премию Сахарова

Алексея Навального на премию имени Андрея Сахарова выдвинули крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

Евродепутаты отмечали, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, против Путина и его правительства". Они напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая Фонд борьбы с коррупцией.

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в тройку финалистов премии Сахарова вошли 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.

Премия Европарламента имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.