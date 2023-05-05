Евгений Пригожин пригрозил вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая

"Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", – сказано в обращении военному командованию и Владимиру Путину, которое цитирует пресс-служба Пригожина.
Накануне Пригожин опубликовал шокирующее видео на фоне трупов, в котором с использованием мата обращался к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику российского генштаба Валерию Герасимову. Он утверждал, что погибшие – боевые потери ЧВК за 4 мая.
"Те ***, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха", – говорилось, в частности, в обращении.
"У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!" – кричал Пригожин (цитата по "Агентству").
Его конфликт с Минобороны продолжается не первый месяц, но в такой острой форме не проявлялся.
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