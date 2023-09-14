"Это предатели". Песков о предпринимателях, которые "пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций"

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно. Что касается выхода из-под санкций. Ну, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», — заявил Дмитрий Песков.