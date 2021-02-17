ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального

На сайте Алексея Навального выложена копия письма, полученного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В документе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям России требование освободить Навального как минимум на то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рассмотрение жалобы политика на действия и решения российского суда.

ЕСПЧ обосновал это требование собственным регламентом — в частности, пунктом 39. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

"16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя", - сказано в документе.

Суд имеет право на подобные требования в случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идет именно о такой ситуации.