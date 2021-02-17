aA
Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд постановил отправить в колонию за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше".
ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального
© Reuters / Scanpix

На сайте Алексея Навального выложена копия письма, полученного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В документе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям России требование освободить Навального как минимум на то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рассмотрение жалобы политика на действия и решения российского суда.

Статьи по теме:
ЕСПЧ счел несправедливым приговор за убийство Маркелова и Бабуровой  (9)
Ходорковский: Навальный может оказаться в тюрьме на неопределенный срок  (42)

ЕСПЧ обосновал это требование собственным регламентом — в частности, пунктом 39. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

"16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя", - сказано в документе.

Суд имеет право на подобные требования в случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идет именно о такой ситуации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы (8)

В обращении защиты Алексея Навального в Совет Европы...

Разрыв отношений России и ЕС? Реакция Запада на слова Лаврова и Пескова (235)

Реальна ли угроза разрыва отношений России и...

Навальный попросил принудить Россию исполнять решения ЕСПЧ (191)

Алексей Навальный попросил комитет министров Совета...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: понятно, что с 1 марта мы не сможем полностью отменить карантин (34)

После заседания правительства Литвы , которое...

Правительство Литвы обсудило перемены карантинного режима: решения будут на следующей неделе (7)

Правительство Литвы обсуждает перемены карантинного...

Клиенты CityBee обеспокоены: наблюдают попытки подключения, некоторые меняют банковские карты (3)

Часть клиентов каршеринговой компании CityBee уже третий...

На следующей неделе эксперты могут предложить изменение правил ношения масок в Литве: оценка неоднозначная (89)

Эксперты, консультирующие правительство Литвы ,...

Киркоров просит Вильнюсский суд отменить запрет на его въезд в Литву (257)

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в...