Первый кадр. Навальный сидит в той же комнате и за тем же столом, где снималось расследование о "дворце Путина".

– Если вас все же убьют, какое сообщение вы хотите оставить россиянам, — спрашивает режиссер Дэниел Роэр.

– Нет, так не пойдет. Ты как будто хочешь сделать фильм на случай моей смерти, давай сделаем лучше триллер. Ну а если уж умру, то снимешь скучный фильм моей памяти.

Практически сразу в фильме появляются кадры, которые мы до этого не видели. Вот Навальный едет в поезде в аэропорт Берлина, откуда должен вылететь в Москву, он играет в какую-то компьютерную игру, заходит в самолет. Что было дальше, видел весь мир.

"Кто такой Навальный? — спрашивает женский голос за кадром. — Это юрист, который выбрал один из самых опасных путей в мире — оппонировать человеку, который контролирует Кремль, и Навальный может выводить обычных людей на улицу".

"Я понял, что многое могу сделать с поддержкой жены и небольшой группы людей, на которых могу положиться — нужно ноль рублей и интернет", — говорит Навальный в интервью, которое до этого не показывалось.

— Когда я становился все более известным, я понимал, что моя жизнь все в большей безопасности и будет проблематично им пытаться убить меня, — продолжает Навальный.

— Вы были не правы? — уточняет режиссер.

— О да.

В фильме впервые показываются кадры, которые сделаны в Томске в 2020 году. Навальный снимал здесь фильм о коррупции среди местных депутатов. Именно из Томска 20 августа он вылетел на самолете в Москву. Но до Москвы не долетел: на борту оппозиционеру стало плохо, и рейс посадили в Омске.

"Мы ожидали, что, когда будем в Томске, здесь будет много полиции, что на нас будут нападать и ломать камеры, но тут никого не было: это было самое спокойное мое путешествие", — вспоминает Навальный.

Он не случайно возвращался обратно в Москву в четверг: "Я раб четвергов, потому что в этот день у меня шоу на моем канале, а потом я провожу время с семьей, и вот я поехал домой и умер".

В фильме впервые показываются кадры из скорой, которая увозила политика из аэропорта Омска. На них Навальный в маске, с закрытыми глазами на носилках.

"Мне казалось, что если он останется один, ФСБ и Путин воспользуются ситуацией, чтобы его убить", — объясняет Юлия Навальная, почему ей было так важно пройти в палату к мужу. Ее долго не пускали, но в итоге попасть в палату все-таки удалось.

"Когда я вошла в палату первый раз, у него глаза были приоткрыты и у него были время от времени судороги, он выгибался и я поняла, что эти люди мне врут и я должна сделать все, чтобы его забрать", — рассказывала Навальная. <…> Стало понятно, что они не отдают его, тянут время, и чтобы забрать его, я должна ворваться, схватить, утащить его из палаты… И в этот момент я вдруг получила сообщение от одного из врачей: возвращайтесь и смайлик в конце".

"В том момент, когда я узнал, что Навальный отравлен, [я подумал], неужели это Кремль и они такие глупые, чтобы его отравить? Главную оппозиционную фигуру? Может, это один из олигархов?" — вспоминает свою первую реакцию журналист Bellingcat Христо Грозев. По словам Грозева, сначала он не думал. что сможет начать расследование об отравлении политика из Европы.

"Мы были скептичны с расследованием", — подтверждает соратница Навального Мария Певчих. По ее словам, было понятно, что возникнут сложности с получением видео с места событий.

Юлия Навальная запретила всем фотографировать мужа и не сделала кадров из реанимации и самолета. "Я боялась, что это будут последние фотографии и я хотела его запомнить другим — жизнерадостным, классным, и здоровым, а не с кучей трубок", — вспоминает она.

Через неделю Навальную неожиданно пригласили в министерство иностранных дел Германии и сказали, что Алексей отравлен "Новичком". Соратник Навального Леонид Волков вспоминает реакцию политика: "Когда ты приходишь в палату к пациенту в коме, говоришь, что его отравили, и тут он открывает глаза и говорит: ***** (нецензурное слово, выражающее крайнюю степень удивления, — прим. Дождя), что? Это так тупо! И это был Навальный, его настоящая интонация".

В фильме показываются кадры реабилитации Навального. На одном из видео политик идет с ходунками с врачом. На другом — он пытается жонглировать, чтобы тренировать координацию и у него почти не получается. На третьем ролике Навальный худой и со следами от трубки на шее садится в кресло-каталку и его везут по коридору, он садится в черный седан и уезжает из берлинской клиники "Шарите".

По словам Волкова, близкие политика боялись, что он сразу поедет в Россию после выписки. "К нашему облегчению он сказал, что полностью восстановится и потом уже вернется", — вспоминает сторонник оппозиционера.

Грозев рассказал, как началось расследование и как удалось выйти на предполагаемых отравителей политика из ФСБ: "Мы поняли, что никто не будет это расследовать — ни Кремль, ни Германия (это случилось вне ее юрисдикции)".

По словам Грозева, было известно, что для отравления использован "Новичок", что над ним работает институт "Сигнал" в Москве и что к ним устроились 12 ученых, у которых специальность "химическое оружие". Расследователи купили данные о звонках главы института и обратили внимание, что есть номера, которые фигурируют только во время отравления Навального. После пробива номеров один из них определился как "Алексей, доктор из ФСБ". Дальше Грозев посмотрел по базе ГИБДД, есть ли машина у человека с этим номером и нашел некого Алексея Александрова. Подробнее о том, как шло расследование, известно из фильма на YouTube-канале Навального.

Пока Грозев искал следы отравителей, Навальный шел на поправку. В фильме показываются ранее не публиковавшиеся кадры восстановительных прогулок Навального в Германии. "Когда я вышел из больницы, я решил поехать в „Черный лес" (речь о горном масиве Шварцвальд на юго-западе Германии, — прим. Дождя )", — говорит Навальный. На кадрах, которые показаны в фильме, политик гуляет по деревне и кормит пони и ослика с вместе Юлей. Она обсуждает с Алексеем, могут ли они сорвать яблоко с дерева. Он говорит, что здесь полиция и это чье-то яблоко. Юля отвечает, что они придут ночью, когда не будет полиции. Навальный настаивает, что это русский стиль — так думать о собственности.

Соратница Навального Мария Певчих признается в фильме, что сначала относилась к Грозеву с подозрением. Он тратил деньги на расследования о преступлениях российских властей, а сам он из Болгарии, но живет в Вене. Впрочем, теперь на вопрос в фильме, уверена ли она, что Грозев не из MI6 и ЦРУ, она отвечает уверенно: "Да!" О том же говорит и Навальный: "Я удивился, когда узнал об этом чуваке из твиттера: там нет спецслужб, это просто добрый умный нерд с компьютером".

В фильме показывается, как Навальный и Певчих в первый раз обсуждают с Грозевым версию убийства, которую он принес и первый раз смотрят на фотографии вероятных отравителей. Грозев говорит, что Навального решили убить, когда он пошел в президенты.

По словам Грозева, в ходе обсуждения решили, что Певчих будет работать с командой Bellingcat, и не будет делиться с Навальным всей информацией в реальном времени, чтобы на расследование не влияла биография оппозиционного политика как жертвы отравления. "Они охренеют, когда ты это опубликуешь, ты будешь их врагом", — предупреждает Грозева Навальный.

"Мы были в шоке: государство платит за группу из 20 и больше человек, чтобы убивать людей, и мы хотели это перепроверить и подключили глобальные медиа", — говорит Грозев. Одним из таких изданий стало CNN. В фильме демонстрируются кадры беседы Тима Ластера из CNN с военным экспертом по химическому оружию. "100 процентов было намерение убить", — говорит эксперт.

Режиссер фильма Дэниел Роэр показывает, как Юля с Алексеем смотрят на фото вероятных убийц, а потом Навальный начинает обсуждать с Грозевым, как им звонить и кого нужно разыграть. Решают, что пранк будет с теми, кто работает в спецназе.

И вот — сутки до звонка, который потом станет доказательством того, что российские спецслужбы отравили главного российского оппозиционера. Навальный рассказывает про тех, кому будут звонить: Грозев зовет их "Москва 4". Это символ глупости созданной ФСБ системы. У одного из высокопоставленных представителей разведки, на которого расследователи вышли во время своей работы и электронную почту которого взломали, первый пароль в почту был "Москва 1" , второй — "Москва 2", третий — "Москва 3" и четвертый — "Москва 4". Дочь политика Даша проверяет, как их номер определяется (они звонят с программы по замене номеров). Сам Навальный не уверен, что все получится, но полон решимости опубликовать в случае неудачи то, что есть.

В день звонка на Навального прикрепляют какие-то провода. Кадры звонка Владимиру Панаеву, одному из команды возможных отравителей. Навальный спрашивает, зачем его хотели убить? Панаев не отвечает и вешает трубку. Дальше звонят Алексею Александрову. Навальный снова спрашивает: "Зачем вы хотели меня убить?". Тот тоже вешает трубку.

Дальше Певчих предлагает представиться другим именем. Звонят Михаилу Швецу. Навальный представляется Устиновым, помощником главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Но Швец отвечает, что понял, кто звонит и чего от него хотят.

После этого звонят сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Это видео было опубликовано в канале Навального. После звонка все ошарашены и в приподнятом настроении. Грозев дает пять Навальному и кричит "Москва 4". Навальный говорит: "Бедный Кудрявцев, они убьют его после этого". Грозев предлагает как-то защитить его. Расследователи обсуждают, стоит ли беспокоиться за Кудрявцева. Навальный с Певчих и Грозевым думают, когда публиковать само расследование. Звучит предложение обнародовать его перед пресс-конференцией Путину 17 декабря 2020 года. Публикации в соцсетях Навального и нескольких мировых СМИ появляются одновременно 14 декабря 2020 года, а 21 декабря они опубликуют запись звонка Кудрявцеву.

На следующих кадрах — день публикации расследования. В комнате Навальный, его дочь Даша, Певчих, пресс-секретарь Кира Ярмыш. "Посты у нас готовы. Видео готово. тикток готов! Христо, перед тем как нажмем кнопку, я хочу сказать: это была потрясающая работа!", — говорит Ярмыш.

В фильме также показывается, как команда смотрит репортаж CNN. Все смеются над кадрами того, как журналистка телеканала Кларисса Уорд пытается попасть в квартиру к Кудрявцеву. "Фантастическая работа!" — говорит Навальный. Все вместе чокаются за расследование.

17 января 2021 года. Камера показывает, как Певчих в коридоре сидит на полу и смотрит в телефон, встает и зовет оператора, они вместе заходят в комнату. Там Алексей и Юлия. Навальный сидит и молча смотрят вниз в одну точку очень долго. Потом его глаза поднимаются. Начинаются последние сборы. Приходит адвокат Ольга Михайлова. Навальный говорит, что надо было разжиться теплой одеждой, Михайлова отвечает: "Тебе мерзнуть не придется". Навальные садятся на дорожку, прощаются с Волковым, Певчих, обнимаются.

Заканчивается фильм кадрами Дождя и Ruptly возвращения Навального в Москву, протестов в аэропорту и задержания на паспортном контроле. Один из последних кадров — Юлия выходит из здания аэропорта, ее пропускают люди в белых медицинских перчатках (видимо, сотрудники Роспотребнадзора) и говорят: "Спасибо вам и вашему мужу". Перед тем, как сесть в машину, Юля поворачивается к людям и кричит: "Они настолько боятся Алексея, что парализовали все. Я призываю всех не боятся". Люди кричат: "Юля".

После этого появляются слова на черном фоне. "Когда Навальный проходил реабилитацию, его команда готовила расследование о Путине, которое за неделю его посмотрели 100 млн человек. Арест Навального спровоцировали масштабные митинги. Антикоррупционный фонд Навального** признали экстремистской структурой. Его команда продолжает работать из за рубежа. Певчих и Грозев все еще ищут Кудрявцева, который пропал с момента звонка".

В конце режиссер спрашивает Навального: "Если вас арестуют или случится немыслимое и вас убьют, какое будет послание россиянам?"

— Если меня убьют, не сдавайтесь. Если они решили меня убить, мы значит очень сильные, и наша огромная сила под гнетом плохих чуваков. Мы просто не можем осознать, насколько мы сильные. Все что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей, поэтому бездействовать не надо.