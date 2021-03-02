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Европейский союз ввел санкции против крупных российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как передает немецкое новостное агентство DPA, в санкционный список вошли, в частности, глава СКР Александр Бастрыкин, гепрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Itar-Tass / Scanpix

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести новые санкции против российских чиновников 22 февраля на встрече в Брюсселе. Санкции ЕС подразумевают запрет на въезд, заморозку активов и запрет гражданам и фирмам ЕС на сделки с попавшими под санкции лицами.

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Соратники Навального призывали ЕС ввести санкции против российских олигархов и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину. В январе соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал список россиян, против которых, по мнению оппозиционера, Западу следует ввести санкции. В списке было восемь человек, в том числе миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев, глава минздрава Михаил Мурашко и другие.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что санкции будут введены, в частности, против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. На этом настаивала ФСИН, посчитавшая, что оппозиционер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

20 февраля Мосгорсуд утвердил это решение. С учетом того времени, которое Навальный находился под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела, в колонии ему предстоит провести около 2,5 года.

С 18 января Навальный находился в СИЗО №1 "Матросская тишина", куда его поместили вскоре после возвращения из Германии - там политик проходил лечение после отравления "Новичком".

25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что политика этапировали из СИЗО в колонию, на следующий день это подтвердил директор ФСИН Александр Калашников. При этом, в какую колонию отправили Навального, до сих пор неизвестно. По информации СМИ, он будет отбывать срок в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.

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bbcrussian.com
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