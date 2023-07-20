ЕС продлил еще на полгода санкции против России

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время санкции «состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши».

Также запрещен импорт или перевозка морем нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, отключен от SWIFT ряд российских банков, заблокировано вещание пропагандистских российских СМИ в Евросоюзе.