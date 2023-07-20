20 июля 2023 г. 15:46

ЕС продлил еще на полгода санкции против России

 
bbcrussian.com
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - действие секторальных санкций против России, введенных из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время санкции «состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши».

Также запрещен импорт или перевозка морем нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, отключен от SWIFT ряд российских банков, заблокировано вещание пропагандистских российских СМИ в Евросоюзе.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел 11 пакетов санкций против России.

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