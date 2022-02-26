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Российские авиакомпании могут остаться без самолетов и деталей к ним из-за санкций ЕС. Фактически Россия остается в авиационной изоляции, говорят эксперты.
Erna Solberg
Erna Solberg
© Itar-Tass / Scanpix

В субботу 26 февраля два самолета компании KLM, выполнявшие рейсы из Амстердама в Москву и Петербург, не долетели до места назначения. Самолет до Санкт-Петербурга вернулся в Амстердам, а самолет до Москвы перенаправили в другой город. Изданию Nu.nl представитель компании объяснил, что причиной стал пакет санкций Евросоюза. В рамках этого пакета запрещается ввозить в Россию запасные части к самолетам, в том числе для личного пользования.

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"Это означает, что мы больше не можем гарантировать безопасное возвращение рейсов в Россию", - сказал представитель компании.

Как эти санкции повлияют на российские авиакомпании?

Суть санкций


Согласно документу, запрещается продавать, прямо или косвенно, товары и технологии для использования в авиации или космической сфере - причем независимо от того, сделаны ли они в Евросоюзе.

Речь идет в том числе о самолетах.

Товары нельзя поставлять физическим и юридическим лицам в России - и для использования в России. Также запрещается прямо или косвенно страховать и перестраховывать эти товары.

Нельзя проводить инспекцию, ремонтировать, проводить модификацию в самолетах и их компонентах.

Поставки товаров и деталей могут продолжаться до 28 марта 2022 года - но только по контрактам, заключенным до 26 февраля 2022 года, говорится в документе.

"Запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит один из ключевых секторов экономики России и транспортное обеспечение страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде", - говорится в официальном журнале ЕС.

Как это ударит по российской авиации


По оценке РБК, более 80% самолетов российских пассажирских авиакомпаний - импортные.

Количество самолетов европейского производство разнится. Из крупнейших авиакомпаний (по количеству пассажиров) больше всего самолетов европейского производства в парке у "Аэрофлота", "Сибири" и "Уральских авиалиний".

По оценке главы отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, около 90% самолетов российских компаний принадлежат лизинговым компаниям из США и Европы.

По мнению Романа Гусарова, сейчас сложно сказать, как именно будут работать санкции. В любом случае, первое время действительно может стать сложным для российской авиации. Однако потом отрасль сможет адаптироваться, полагает он.

В частности, в Россию будут более активно летать авиакомпании из Турции и Юго-Восточной Азии. Также при недостатке самолетов иностранные компании могут быть допущены до полетов внутри России (сейчас авиационное законодательство устроено таким образом, что это возможно только в отдельных, исключительных случаях).

В то же время, ​​по мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, такие санкции - фактически запрет летать для большинства российских авиакомпаний.

"Если действовать по правилам, которые считались общепринятыми до 20-х чисел февраля, введение таких санкций в кратчайшее время должно было парализовать российскую гражданскую авиацию почти полностью - за исключением эксплуатации отечественных вертолетов и того флота самолетов, которые были произведены в Советском Союзе", - отмечает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

В частности, полеты в Европу требуют, чтобы компании страховали свою ответственность перед третьими лицами, масштаб ответственности - десятки миллиардов рублей на каждый полет. Такие риски не могут удержать отдельные страховые компании, они требуют перестрахования на мировом рынке. А без страхового покрытия самолеты не могут подняться в воздух.

Если эксплуатант не может получить запчасти и сервис, то любой лизингодатель потребует вернуть самолет - чтобы не потерять в цене, машина должна проходить регулярное обслуживание у одобренных провайдеров.

Правда, если придется возвращать самолеты зарубежным лизингодателям из-за невозможности осуществлять техническое обслуживание, их владельцы понесут значительные убытки из-за низкого спроса в условиях пандемии, говорит Гусаров.

"Самолеты, которые принадлежат европейским лизинговым компаниям, должны вернуться к владельцам в течение месяца. Самолеты, принадлежащие российским лизинговым компаниям, должны встать по мере того, как им потребуются запчасти, которые официально взять будет негде", - отмечает Пантелеев.

При этом российское правительство, очевидно, не может допустить реализации такого сценария, отмечает Пантелеев. Теперь речь идет о создании системы внутри страны, которая будет опираться не на европейских и американских поставщиков, а на свои силы и другие страны.

"Будет дан ответ, который может выходить за рамки существовавших ранее договоренностей. Например, будет принято решение не возвращать какую-то часть парка лизингодателям. Еще один вызов - российские компании должны будут сами поддерживать летную годность самолетов западного производства", - поясняет эксперт.

При этом один из возможных вариантов - поставки деталей для самолетов через третьи страны, например, в Азии.

Опасаться ареста этого парка за рубежом не приходится. "Полеты на Запад все равно в какой-то исторической перспективе станут экзотикой", - говорит Пантелеев.

К вечеру 26 февраля Россия взаимно закрыла воздушное пространство с множеством европейских стран - среди них Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Чехия, Польша и Великобритания. Российские авиакомпании массово объявляли об отмене рейсов в эти страны.

S7 ("Сибирь") еще 25 февраля отменила все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.

Официальный представитель Airbus в России сказал Би-би-си, что пока рано судить о последствиях санкций в целом для отрасли.

Би-би-си направила запросы по поводу санкций Евросоюза в "Аэрофлот", S7, Ютэйр, Уральские авиалинии, а также в Росавиацию и Минтранс, и ожидает ответа.

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