ЕС: Информацию о возможной гибели Пригожина трудно проверить

В Еврокомиссии сомневаются в достоверности информации, связанной с предполагаемой гибелью Евгения Пригожина. "В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия. Да, мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Евгений Пригожин , глава "Группы Вагнера", а также члены его окружения и экипажа, но, опять же, как и многое другое в России, это очень трудно проверить", - ответил на вопрос DW официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано в четверг, 24 августа.

"Что касается его возможной смерти, то это не нам проверять и не нам рассуждать о ее возможных последствиях", - добавил он, подчеркнув, что на данном этапе это просто предположения.

Тем не менее представитель ЕС указал на то, что известно о принципах действий Пригожина и ЧВК "Вагнер" и их влиянии на горячие точки, в которых они присутствовали. "ЕС включил Пригожина и ЧВК "Вагнер" в санкционный список за нарушения, которые они совершили во многих местах, начиная, конечно, с Украины, Сирии, Ливии, африканских стран: везде, где они присутствовали или присутствуют, они оставили след нарушений прав человека, международного гуманитарного права, там налицо неподотчетность, неясные роли, под которыми они действуют, - констатировал Стано. - Поэтому везде, где они были задействованы, с учетом такого числа нарушений есть только негативные последствия, особенно для стран, о которых идет речь, и для их населения". По мнению представителя внешнеполитической службы, именно так ЧВК "Вагнер" будет действовать и в дальнейшем.