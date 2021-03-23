"Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится",- заявил его пресс-секретарь.

Песков также отметил, что Кремль намеренно не будет сообщать, каким именно препаратом привьется Путин, добавив, что все три российские вакцины «абсолютно надежные и эффективные».