aA
Владимир Путин не является сторонником вакцинации под камеры, президент и без того многое делает для пропаганды вакцин. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин, объявивший о том, что привьется 23 марта, не будет делать это публично.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

"Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится",- заявил его пресс-секретарь.

Песков также отметил, что Кремль намеренно не будет сообщать, каким именно препаратом привьется Путин, добавив, что все три российские вакцины «абсолютно надежные и эффективные».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Путин сделает прививку от коронавируса во вторник (82)

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен 23...

TOP новостей

В Литве обнаружен еще один опасный штамм коронавируса: с завтрашнего дня возможно ужесточение карантина (161)

Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...

Аналитик: третья волна пришла раньше, проблема - Вильнюс (11)

Действия по обузданию коронавируса должны применяться...

Профессор: возможно, с середины апреля будем фиксировать по 1000 случаев в день (9)

Профессор Литовского университета медицинских наук...

В Литве меняют план массовой вакцинации: от принципа, кто первый, тот и получит, отказались (15)

В Литве столкнулись с проблемами поставки вакцины от...

Парламент Литвы одобрил обязательное тестирование работников (5)

Парламент Литвы 23 марта одобрил поправки к закону о...