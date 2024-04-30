Электронный призыв в РФ. Кого коснется и как будет работать

Как сказано в постановлении, после авторизации через "Госуслуги" военнообязанный сможет просматривать данные о себе в "Едином реестре воинского учета" и "Реестре повесток" и проверять, получил ли он повестку. В случае игнорирования вызова в военкомат, на военнообязанного автоматически будут наложены серьезные ограничения.

В тот же день, когда повестка станет считаться врученной, человеку будет запрещен выезд за границу. Запрет на выезд за границу будет вводиться только в отношении людей в возрасте от 18 до 30 лет, получивших повестку на срочную службу, а не тех, кто будет вызван в рамках мобилизации, подчеркивает юрист "Первого отдела" Максим Оленичев. Впрочем, эксперты из "Военных адвокатов" указывают, что до формирования правоприменительной практики среди юристов идет спор о том, распространяется ли такой запрет исключительно на призывников срочной службы или же на всех военнообязанных.