Эксперты: Россия начала производить собственную версию иранского дрона "Шахед"

В докладе, опубликованном на сайте CAR, содержатся подробные результаты изучения двух дронов, которые армия РФ применила против Украины в южных районах страны.

Оба беспилотника выглядели как иранские "Шахеды-136", однако в них были обнаружены электронные модули, которые ранее Россия использовала для создания своих дронов для наблюдения.

И предыдущие, иранские версии, и более новые российские, носят название "Герань-2", но отличаются по составу компонентов.

"CAR приходит к выводу, что эти два дрона „Герань-2" были произведены в Российской федерации, а не в Иране. Это основано на значительной разнице в конструкции корпуса летательного аппарата и внутренних модулей, в том числе используемых для навигации", — сказано в докладе.

"CAR считает, что Российская Федерация начала производство и применение собственной версии дрона „Шахед-136"", — заключают авторы.