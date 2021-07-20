Прогноз, насколько удастся справиться с природными пожарами в Якутии - плохой. Улучшения ситуации в регионе до середины августа не ожидается. Такое мнение во вторник, 20 июля, высказал руководитель противопожарного отдела экологического движения "Гринпис" в России Григорий Куксин.
"Большие территории в Якутии уже охвачены пожарами. Здесь помогут только дожди. Вряд ли до середины августа будет какое-то улучшение", - цитирует его агентство "Интерфакс".
Эксперт: Одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса
Специалист привел данные информационной системы дистанционного мониторинга и сообщил, что в настоящее время в России одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это очень много... значительно хуже средних многолетних значений", - добавил он.
В числе регионов, где сложилась проблемная обстановка, Куксин назвал Чукотку, Камчатку, Иркутскую область, Красноярский край, а также - Карелию и Ленинградскую область. В последней горят торфяники. По словам эксперта, антропогенный фактор совпал с "аномальной погодой", вызванной изменениями климата.
В свою очередь Авиалесоохрана информировала ранее о порядка 307 пожаров на площади в 836 тыс. гектаров. В тушении задействованы около 6,5 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники.
Глава МЧС РФ прилетел в Карелию
Между тем в МЧС РФ 20 июля сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев прибыл в Карелию, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов. Речь идет и о помощи жителям поселка Найстенъярви.
Тем временем в город Мирный (Якутия) прибыли два самолета-амфибии Бе-200ЧС из Красноярска и из Ростова-на-Дону. На территории Сунтарского и Нюрбинского районов было сброшено 153 тонны воды.
Ранее, 18 июля, в Якутии в связи с отсутствием видимости были приостановлены движение судов по реке Лене, а также полеты самолетов. В связи со стихийным бедствием в республике был введен режим чрезвычайной ситуации.
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