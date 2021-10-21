Бывшая юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявлена в розыск. О том, что карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, стало известно в среду, 20 октября. Ранее в розыск был объявлен еще один соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

В качестве основания указано, что Соболь разыскивается "по статье УК". 3 августа Преображенский суд Москвы назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Кроме того, в конце сентября СК возбудил против Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Фигуранткой дела стала в том числе и Любовь Соболь, покинувшая Россию в начале августа.

Преследование Навального и его сторонников в РФ



Алексей Навальный в январе был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. В начале августа министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.