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Любовь Соболь внесли в базу розыска МВД России. Ранее она стала фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников. Об этом сообщает DW.
Liubov Sobol
Liubov Sobol
© Itar-Tass / Scanpix

Бывшая юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявлена в розыск. О том, что карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, стало известно в среду, 20 октября. Ранее в розыск был объявлен еще один соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

В качестве основания указано, что Соболь разыскивается "по статье УК". 3 августа Преображенский суд Москвы назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Кроме того, в конце сентября СК возбудил против Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Фигуранткой дела стала в том числе и Любовь Соболь, покинувшая Россию в начале августа.

Преследование Навального и его сторонников в РФ

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Алексей Навальный в январе был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. В начале августа министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

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Deutsche Welle
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