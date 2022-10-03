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Министерство внутренних дел России объявило бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД. Два дня назад бывший супруг экс-сотрудницы "Первого канала" Игорь Овсянников заявил телеканалу RT, что она сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября "вместе с 11-летней дочерью".
Marina Ovsianikova
Marina Ovsianikova
© AFP / Scanpix

В августе суд отправил Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября 2022 года. Ее обвинили в распространении "фейков" про российскую армию.

Акция в эфире "Первого канала" и пикет напротив Кремля


В июле Овсянникова вышла на антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин — убийца". Во время акции на Софийской набережной она задержана не была. Журналистку задержали спустя два дня. После составления административного протокола ее освободили. Суд обязал Овсянникову выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о "дискредитации ВС РФ".

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В середине марта Овсянникова, работавшая на тот момент редактором вечерних новостей на "Первом канале", вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине — это преступление. Россия — страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек — Владимир Путин". Тогда Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга — из-за видео, записанного перед акцией.

Контракт с немецким телеканалом Die Welt


В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. В мае экс-сотрудница "Первого канала" получила премию имени Вацлава Гавела "За креативный протест". Вместе с тем из числа лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу" ее решили исключить.

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Deutsche Welle
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