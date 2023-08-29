Экс-президент России Медведев пригрозил "действиями против всех и каждого в странах НАТО"

Российский политик отметил, что если слова Подоляка правда, то для России это «возможность действовать в рамках jus ad bellum (право на войну — Прим. ред.) против всех и каждого в странах НАТО».

«Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе, — написал Медведев, и следом процитировал Откровение Иоанна Богослова, — В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Следом за религиозным текстом он привел цитаты коммунистических лидеров: Владимира Ленина и Никиты Хрущева.

Такую реакцию Медведева вызвали слова Михаила Подоляка, произнесенные им в эфире телемарафона 28 августа: