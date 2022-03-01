"Эхо Москвы" отключили от эфира, сайты радиостанции и "Дождя" заблокированы в России

По версии ведомства, на сайтах "Эха Москвы" и "Дождя" публиковалась информация "с призывами к экстремистской деятельности, насилию:, а также "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР", сообщает Дождь.
"Редакция Эха Москвы категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.
Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России.
Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", - написал в Telegram главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
О перебоях с доступом к сайту "Дождя" сообщил и главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Генпрокуратура также заявила, что "Дождь" и "Эхо Москвы" размещали информацию с призывами к экстремизму и насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию "в массовых публичных мероприятиях".
В связи с этим Генпрокуратура направила в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, «а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения»
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