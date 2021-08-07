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На территории Республики Саха (Якутия) действуют 159 природных пожаров. В соседних с Якутией регионах ощущается запах гари.
Дым от лесных пожаров накрывает Сибирь
© Zuma Press / Scanpix

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, задымление от лесных пожаров зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных районах и городах региона. Жителям краевого центра рекомендовано носить маски и реже выходить на улицу, сообщают в субботу, 7 августа, информационные агентства "Интерфакс" и ТАСС.

Задымление и запах гари зафиксированы также в Норильске и Зеленогорске. Дым от пожаров в Якутии накрыл и соседнюю Иркутскую область: он распространился над более чем 365 населенными пунктами региона. В самом Иркутске отчетливо ощущается запах гари.

Огнем в Якутии объято более 1,1 млн га леса

Сложная ситуация сохраняется в Якутии, где самая большая площадьлесных пожаров в России. В некоторых городах республики из-за дыма пришлось ограничить авиасообщение. По данным МЧС, огнем охвачено более 1,1 млн га леса. В свою очередь Авиалесоохрано сообщает, что на территории Республики Саха (Якутия) действуют 159 природных пожаров. За последние сутки на тушении огня было задействовано 3 180 человек и 448 единиц техники.

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Deutsche Welle

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