Дверь от подъезда дома Ельцина продадут на аукционе

14 декабря «Литфонд» проведет первые торги в новом филиале в Екатеринбурге. Стартовая цена двери от подъезда дома №2 по улице 8 марта составляет 1,5 млн рублей. Ельцин там проживал с 1972 по 1977 год.

На аукцион также выставили архив крупнейших уральских горнозаводчиков Строгановых, утраченный почти 100 лет. Среди топ лотов — скульптура «Орфей» Эрнста Неизвестного для ТЭФИ за 8 млн рублей и икона «Вознесение Богоматери на небо», которую подарили сыну Николая ll Алексею, за 7,5 млн рублей. Самым дорогим лотом стала фигура «Белые медведи на льдине» из мастерской Карла Фаберже — ее начальная стоимость составляет 40 млн рублей. Композиция 1909 года выполнена из нефрита, горного хрусталя, алмазов и платины по модели скульптора Артемия Обера.