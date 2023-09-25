Два российских региона сообщили об атаках беспилотников

Глава Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале: "В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет". Еще один беспилотник, согласно данным Старовойта, упал в Курском районе, в результате были выбиты стекла в частном доме. Губернатор пообещал "оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества".