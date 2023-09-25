Два российских региона сообщили об атаках беспилотников

 
Deutsche Welle
Dronas
Dronas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Губернаторы граничащих с Украиной Курской и Брянской областей сообщили, что их регионы были атакованы украинскими беспилотниками.

Глава Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале: "В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет". Еще один беспилотник, согласно данным Старовойта, упал в Курском районе, в результате были выбиты стекла в частном доме. Губернатор пообещал "оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества".


В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что над Суражским районом ночью были сбиты два дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Deutsche Welle
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