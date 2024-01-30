Два кандидата в президенты России отказались от участия в выборах

Лидер партии "Россиийский общенародный союз" Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры сразу после того, как подал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи. Зачем он собирал подписи, Бабурин не пояснил. Он призвал избирателей "объединиться вокруг кандидатуры Путина".

Националист-имперец Бабурин участвовал в выборах в 2018 году и занял тогда последнее место. Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов утверждает, что в этот раз ему "мягко посоветовали не отнимать даже процентик у президента".

В Демократической партии, ранее выдвинувшей в президенты Ирину Свиридову, заявили, что она не смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей и таким образом выходит из кампании. Она тоже призвала поддержать Путина.