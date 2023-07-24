Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы

В ночь на понедельник, 24 июля, Москва была атакована беспилотниками, информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. Сообщается как минимум о двух летательных аппаратах - остатки одного из БПЛА обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту. Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ.

По словам Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Telegram-каналы Shot и 112 сообщают, что в обоих случаях БПЛА попали в здания и произошли взрывы.

Атаку подтвердили и в Минобороны РФ. Согласно заявлению ведомства, "средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение". Произошедшее Минобороны назвало "попыткой террористической атаки".