Дроны дважды поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов

В последние месяцы участились атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Подобные инциденты произошли, в частности, в Волгоградской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в Башкортостане и Татарстане. В конце марта была предпринята попытка атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 27 апреля при налете на этот НПЗ была повреждена ректификационная колонна.