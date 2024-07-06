2024.07.06 17:30

Дроны атаковали Краснодарский край, горит нефтебаза

 
Deutsche welle
Data: 03/07/2024 15:17. Šaltinis: PAP. Naujas įrenginys Gdansko naftos perdirbimo gamykloje bus pastatytas 2025 m.
Data: 03/07/2024 15:17. Šaltinis: PAP. Naujas įrenginys Gdansko naftos perdirbimo gamykloje bus pastatytas 2025 m.

В Павловском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, в Ленинградском районе повреждены несколько резервуаров по хранению топлива, заявили в краевом оперативном штабе.

Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края в ночь на субботу, 6 июля, были атакованы беспилотниками. Оперативный штаб региона утверждает, что все дроны были сбиты средствами ПВО и что пострадавших нет.

В Ейске обломками беспилотников повреждена вышка сотовой связи, в Павловском районе произошло возгорание на нефтебазе, в Ленинградском районе повреждения получили несколько резервуаров по хранению топлива. Очевидцы публикуют видео пожара в социальных сетях.

Это уже вторая атака дронов на регион за последние сутки. В ночь на 5 июля БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск на северо-западе Краснодарского края. Обломки дронов повредили трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Кроме того, в результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть населенного пункта.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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