Дроны атаковали Краснодарский край, горит нефтебаза

Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края в ночь на субботу, 6 июля, были атакованы беспилотниками. Оперативный штаб региона утверждает, что все дроны были сбиты средствами ПВО и что пострадавших нет.

В Ейске обломками беспилотников повреждена вышка сотовой связи, в Павловском районе произошло возгорание на нефтебазе, в Ленинградском районе повреждения получили несколько резервуаров по хранению топлива. Очевидцы публикуют видео пожара в социальных сетях.