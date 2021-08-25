"Дождю" и другим российским СМИ-"иноагентам" могут запретить рассказывать о выборах

Телеканал "Дождь" был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа, это первое попавшее в список исключительно российское юридическое лицо.

Сейчас в этом реестре 17 организаций и 26 граждан, среди них — известные СМИ и журналисты.

Могут ли СМИ-"иноагенты" освещать выборы?

В апреле в российское законодательство о выборах была внесена новая норма об ограничениях для почти всех категорий "иностранных агентов". В поправке перечислены некоммерческие организации, общественные объединения, а также иностранные СМИ и российские юридические лица.

На прошлой неделе число "иностранных агентов" пополнил не только телеканал "Дождь", который активно освещает все выборы, но и общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос", которое специализируется на наблюдении и аналитике в этой сфере.

Минюст ранее вел только два реестра — зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО) и СМИ, признанных "иностранными агентами". "Голос" стал первым в новом реестре — для незарегистрированных и не имеющих юрлица общественных организаций, которые финансируются из-за рубежа и ведут в России политическую деятельность.

В законе говорится, что "иностранных агенты" всех трех категорий (за исключением попавших в реестр СМИ-"иноагентов" российских граждан), "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую" выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению результата на выборах.

Кроме того, "иностранным агентам" запрещено также "в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Исключением из этого запрета является только участие в выборах в качестве иностранных наблюдателей — эта деятельность регулируется отдельно.

Столь жесткое ограничение для СМИ-"иноагентов" и общественных объединений не было запланировано в проекте закона, внесенном в конце 2020 года. Поправка появилась лишь в апреле перед вторым чтением в Госдуме и впервые будет применена на сентябрьских выборах 2021 года в Госдуму и другие органы власти.

Как это будет применяться на практике?

Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник, 24 августа, заявила, что в ближайшее время комиссия "на основании информации от минюста" подготовит и представит "разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр "иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ.

Наблюдение "иностранных агентов" за выборами новая норма не исключает, в законе указано, что они могут заниматься этим по правилам для иностранных наблюдателей. Но для СМИ запрет, похоже, абсолютный, считают эксперты.

"Это все за ЦИК, только ЦИК может принимать постановления о порядке применения норм закона о выборах и должен разработать конкретные инструкции для нас, как мы относимся к СМИ-"иностранным агентам", и определить практику работы с ними", — сказал Би-би-си член городского избиркома Петербурга юрист Дмитрий Краснянский.

Но буквальное толкование нового закона не оставляет, на его взгляд, СМИ-"иноагентам" возможности освещать выборы: "Они находятся за рамками избирательной кампании, даже простое освещение избирательной кампании можно считать способствующей или препятствующей избранию кандидата".

"Участие в избирательной кампании" для СМИ бывает в двух формах — это предвыборная агитация или информирование избирателей о ходе кампании, выборов, подведении итогов голосования. "Получается, что обе эти формы для СМИ-"иностранных агентов" сегодня под запретом, — полагает Краснянский. — Их участь вообще ничего не писать о выборах — ни информировать, ни агитировать нельзя".

Что грозит "Дождю" за работу на выборах и какие риски у обычных СМИ?

У СМИ и сейчас много рисков в сфере выборов. При этом решения о том, нарушили ли они порядок участия в информационном обеспечении выборов, носят оценочный, субъективный характер, продолжает Краснянский.

"Тут сколько случаев, столько и вариантов. Если их заподозрят в незаконной агитации за или против какого-либо кандидата, могут наказать. Например, за информацию о том, что кандидат не любит брюнетов или рыжих. Это в каждом конкретном случае решает комиссия по информационным спорам", объясняет эксперт.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы до 2 тысяч рублей для журналистов, до 5 тысяч рублей для руководителей СМИ и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента, влечет уже более крупные штрафы. Для граждан — 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей. При этом повторное нарушение увеличивает штрафы соответственно до 50 тысяч и 100 тысяч, а для редакций — до 1 млн рублей. А третье нарушение с февраля 2021 года грозит СМИ штрафом в 5 млн рублей.

"СМИ-"иностранные агенты" могут быть привлечены к ответственности, если они будут каким-либо образом освещать выборы в России или содействовать просветительской деятельности о выборах", — прогнозирует Андрей Бузин, сопредседатель "Голоса", попавшего в реестр "иностранных агентов" на прошлой неделе.

Бузин связывает это с двумя факторами. Во-первых, "участие в выборах" — юридически неопределенное понятие. "Такой определенности нет даже у специалистов по избирательному и конституционному праву, тем более ее не будет при рассмотрении дел в судах", — говорит эксперт. Это дает возможность принимать произвольные решения, считает он.

Во-вторых, эту неопределенность обостряет включенность судов во властную вертикаль, фактическое отсутствие разделения властей, которое декларирует Конституция, продолжает Бузин: "Суд принадлежит единой системе власти, которая имеет жизненно важный интерес в результатах выборов".

И все же организации, включенные в реестр "иноагентов", на свой страх и риск могут продолжить выполнять уставные задачи — информировать граждан и защищать избирательные права, допускает Бузин.

А журналисты-"иностранные агенты" смогут работать на выборах?

Оба эксперта отмечают, что о запрете освещать выборы российским физлицам-"иноагентам" в законе ничего не сказано. При буквальном прочтении закона журналисты могут продолжить работу.

Бузин отмечает, что это касается также учредителей, членов, участников и руководителей некоммерческих объединений, признанных "иноагентами" — они даже могут быть кандидатами и лишь должны маркировать свои материалы сообщением о статусе "иностранного агента".

Но как закон будет применяться на практике, будет зависеть от ЦИК и судов.

Почему "Дождь" именно сейчас признали СМИ-"иностранным агентом"?

Проверка, которую проводили Роскомнадзор и Росфинмониторинг, показала, что "Дождь" "систематически осуществляет распространение материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование", заявило министерство юстиции России во вторник (в пятницу минюст не ответил на вопрос Би-би-си, а теперь прислал ссылку на этот пресс-релиз).

Закон c конца 2019 года позволяет при соблюдении этих двух условий признавать "иностранным агентом" даже исключительно российские юридические лица, в том числе СМИ.

В министерстве уточнили, что телеканал получил от Еврокомиссии более 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России.

Телеканал всегда освещал проблемы "иностранных агентов" и публично отчитывался о получении денег от европейских структур. Он заключил договор с ЕС в 2018 году, но в реестр попал накануне выборов в Госдуму.

В 2019 году получающий финансирование из российского бюджета телеканал RT уже сообщал, что "Дождь" получал деньги от Еврокомиссии, о чем теперь заявил минюст. Средства были выделены в рамках конкурса для СМИ на создание просветительских проектов. Телеканал тогда запустил проект "Россия — это Европа", о чем "Дождь" отчитался перед Роскомнадзором, сейчас контракт приостановлен, цитирует РБК совладельца и гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву.

По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, такие же договоры в разные годы с ЕС заключали другие СМИ — в частности, "Российская газета", издание правительства России.

"Дождь" есть в перечне редакций, получавших денежные средства от иностранных источников, но во втором квартале 2021 года там 33 юрлица, заявил Дзядко. Среди них Russia Today TV и rt.com, а также государственное информационное агентство ТАСС.

Зимой "Дождь" вел прямые эфиры с акций протестов в поддержку Алексея Навального. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал мнение, что "Дождь" выступал в роли организатора акций протеста.

На заседании президентского совета по правам человека представитель минюста Роман Цыганов в понедельник говорил, что министерство получило обращения Роскомнадзора и Росфинмониторинга о выявленных в ходе проверки фактах. Это позволило главе совета Валерию Фадееву заявить, что минюст был техническим исполнителем процедуры включения "Дождя" в реестр "иноагентов".

Однако Роскомнадзор в тот же день сообщил Интерфаксу, что проводил проверку "Дождя" по запросу минюста России. Кто и почему инициировал проверку, минюст не раскрыл.

"Прецедент с "Дождем" означает, что реестр может расширяться. Это ведет либо к замалчиванию темы "иностранных агентов", либо к отказу от какого-либо иностранного сотрудничества, в том числе выхода на иностранные онлайн площадки", — сказала Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ (признан "иностранным агентом") Галина Арапова.

Одновременно с "Дождем" "иностранными агентами" власти признали расследовательское издание "Важные истории" и семерых журналистов, на следующий день после "Дождя" в реестр включили объединение журналистов-фрилансеров "Четвертая власть".

В Москве и других городах России прошли пикеты солидарности с журналистами.