"Досье": есть еще одна яхта, связанная с Путиным - 71-метровая "Виктория"

Как утверждает источник "Досье", работавший с Путиным более 20 лет назад, яхта "Виктория" была по распоряжению российского президента построена в середине 2000-х годов на военном заводе "Севмаш", наряду с яхтой "Грейсфул", о которой уже сообщалось ранее - номинально она принадлежала компании друга Путина Петра Колбина, а затем была продана компании, владельцы которой засекречены. Строительство яхты "Виктория" было, как пишет досье, заказано структурами бизнесмена Сергея Маслова. Собеседники издания, однако, утверждают, что она предназначалась для Путина. В конце концов яхта была записана на структуры ещё одного друга Путина, Геннадия Тимченко. Яхту строили почти 14 лет. Её стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.