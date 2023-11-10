Доклад: ГРУ использует новые методы кибератак в Украине

Российская хакерская группировка Sandworm из войсковой части 74455 российской военной разведки (ГРУ) использовала новые методы, чтобы отключить электростанции в Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 9 ноября, исследовании американской компании Mandiant, которая специализируется на кибербезопасности.

В Mandiant изучили атаки на объекты критической инфраструктуры Украины 10 и 12 октября 2022 года и обнаружили, что они проводились в несколько этапов. Сначала хакеры проникли в компьютерную систему и изучали ее на протяжении нескольких месяцев. 10 октября злоумышленникам удалось дистанционно отключить автоматические выключатели на подстанции. Одновременно с этим войска РФ наносили массированные ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины, говорится в исследовании.