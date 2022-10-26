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Журналистам стало известно об отъезде сотрудников Минпросвещения, министерства цифрового развития, Центробанка. В подведомственных организациях бегство стало массовым, утверждается в расследовании.
Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.
Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.

Российские чиновники оказались среди беженцев, покидающих страну после объявления мобилизации. До трети чиновников из московской мэрии выехали за границу после смерти мобилизованного коллеги. Уезжают сотрудники подведомственных правительству организаций и правительства. Об этом пишет издание "Вёрстка".

Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчинённым городу, её не обещали вовсе, утверждает издание. "Бегут так, что пятки сверкают, — говорит один из анонимных собеседников "Вёрстки". — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".

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Это привело к затруднениям в работе столичных ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали, пишет издание.

В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули страну.

Сотрудник подведомственного учреждения министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов "просто целиком снялись и поехали". В одном из учреждений Минздрава массово уволились охранники-мужчины.

После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза, рассказывает "Вёрстка". Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.

Один из чиновников сказал изданию, что перестал верить заявлениям властей после объявления мобилизации. "Власть как будто не держит обещания и обманывает даже тех, кто, как я, готов её слушать", — сказал он.

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Голос Америки

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