Российские чиновники оказались среди беженцев, покидающих страну после объявления мобилизации. До трети чиновников из московской мэрии выехали за границу после смерти мобилизованного коллеги. Уезжают сотрудники подведомственных правительству организаций и правительства. Об этом пишет издание "Вёрстка".

Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчинённым городу, её не обещали вовсе, утверждает издание. "Бегут так, что пятки сверкают, — говорит один из анонимных собеседников "Вёрстки". — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".

Это привело к затруднениям в работе столичных ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали, пишет издание.

В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули страну.

Сотрудник подведомственного учреждения министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов "просто целиком снялись и поехали". В одном из учреждений Минздрава массово уволились охранники-мужчины.

После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза, рассказывает "Вёрстка". Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.

Один из чиновников сказал изданию, что перестал верить заявлениям властей после объявления мобилизации. "Власть как будто не держит обещания и обманывает даже тех, кто, как я, готов её слушать", — сказал он.