В этот раз он опубликовал неоднозначную поздравительную открытку для соотечественников. Он даже закрепил ее, чтобы не потерялась среди других постов в его канале Телеграм.
Дмитрий Медведев постоянно делает резкие заявления, то предрекая Украине полное исчезновение, то нелицеприятно высказываясь о мировых лидерах, то угрожая мировому сообществу ядерной катастрофой.
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