В этот раз он опубликовал неоднозначную поздравительную открытку для соотечественников. Он даже закрепил ее, чтобы не потерялась среди других постов в его канале Телеграм.

Дмитрий Медведев постоянно делает резкие заявления, то предрекая Украине полное исчезновение, то нелицеприятно высказываясь о мировых лидерах, то угрожая мировому сообществу ядерной катастрофой.