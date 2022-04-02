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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Европейский союз — она не против. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© AFP / Scanpix

”Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину”, — написал политик.

При этом он напомнил о Черногории и Македонии, которые, прежде чем рассчитывать на членство в ЕС, должны были примкнуть к НАТО.

По словам Медведева, если в ЕС лидирует Брюссель, то в НАТО ”Вашингтон главный”, но поскольку Соединенные Штаты по сравнению с ЕС — более зрелый партнер, ”1949 рождения”, то ”Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон”.

”А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак”, — подытожил Медведев.

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