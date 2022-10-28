"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…", – многозначительно написал Медведев.
27 октября Украина впервые в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Словакии.
Ее в Украине не хватает после российских обстрелов: они повредили энергетическую инфраструктуру. В результате с прошлой недели во многих регионах страны, в том числе в Киеве, регулярно отключают электричество.
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