"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…", – многозначительно написал Медведев.

27 октября Украина впервые в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Словакии.

Ее в Украине не хватает после российских обстрелов: они повредили энергетическую инфраструктуру. В результате с прошлой недели во многих регионах страны, в том числе в Киеве, регулярно отключают электричество.